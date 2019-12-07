Компьютеры лишат работы шесть миллионов финансистов

Об этом исследователь рассказал во время выступления в конгрессе США в пятницу. По словам профессора, многие из этих сотрудников потеряют работу. Причём не только потому, что их заменили машины, но и ещё и по причине неумения работать параллельно с алгоритмами.

Его опасения подтвердила вице-президент биржи Nasdaq Inc. Она рассказала, что площадка использует более 40 тысяч различных алгоритмов для анализа рынка в реальном времени. А старший директор Института CFA (Chartered Financial Analyst) рассказала, что скорее всего исчезнут три профессии: агенты по продажам, трейдеры и аналитики производительности.