Наука и технологии
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Компьютеры лишат работы шесть миллионов финансистов
Алгоритмы уже справляются с задачами, которые раньше выполняли люди
Профессор Корнелльского университета США заявил, что компьютерные алгоритмы уже автоматизировали работу 6,14 млн сотрудников финансовой и страховой отраслях по всему миру.
Об этом исследователь рассказал во время выступления в конгрессе США в пятницу. По словам профессора, многие из этих сотрудников потеряют работу. Причём не только потому, что их заменили машины, но и ещё и по причине неумения работать параллельно с алгоритмами.
Его опасения подтвердила вице-президент биржи Nasdaq Inc. Она рассказала, что площадка использует более 40 тысяч различных алгоритмов для анализа рынка в реальном времени. А старший директор Института CFA (Chartered Financial Analyst) рассказала, что скорее всего исчезнут три профессии: агенты по продажам, трейдеры и аналитики производительности.