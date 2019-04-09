Компьютеры нарисовали реалистичный сценарий апокалипсиса

Смешанной, или гибридной реальностью называют технологию, сочетающую виртуальную и дополненную реальность. Она позволяет накладывать несуществующие виртуальные объекты на реальное окружение. The Weather Channel использовал для создания видео эту технологию и платформу для разработки видеоигр Unreal Engine, в которой есть функция настройки графики в реальном времени.

Ведущий программы оказывается как бы в эпицентре климатической катастрофы, которая ждёт Землю в 2100 году. Метеоролог показывает и рассказывает про затопленные американские города в штатах Южная Каролина и Виргиния и тающие с экстремальной скоростью ледники (ледник Якобсхавн в Гренландии). Ведущий объясняет, что предупреждения о грядущей катастрофе очевидны уже сейчас, и игнорировать их нельзя.