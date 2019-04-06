Компьютеры научились вычислять собирающихся уволиться сотрудников

Речь идет о программе «интеллектуального истощения» (predictive attrition program), патент на которую получила IBM. Над проектом компания работала совместно с Watson. Основная цель программы — предугадать вероятность увольнения каждого конкретного сотрудника. Также она разрабатывает рекомендации для менеджеров, чтобы они могли эффективнее привлекать новые кадры.

По словам Рометти, программа необычайно точна. Однако, почему именно, гендиректор не объяснила, лишь отметив, что ИИ анализирует множество данных для своих прогнозов. Согласно Рометти, алгоритмы искусственного интеллекта экономят около 300 миллионов долларов для IBM, снижая затраты на персонал.