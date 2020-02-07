Компьютеры оказалось возможно взломать через лампочку

В частности, эксперты обнаружили уязвимости в «умных» лампах и мостах Philips Hue. Хакеры могли проникнуть в сеть с помощью удалённого входа в беспроводном протоколе ZigBee с низким энергопотреблением, использующемся для управления большим числом устройств Интернета вещей.

Специалисты в качестве доказательства смогли получить контроль над лампочкой Hue, установить на неё вредоносное программное обеспечение и распространить его на другие соседние сети лампочек. Атака происходит следующим образом: хакер меняет цвет или яркость лампы, чтобы пользователи подумали, будто у неё произошёл сбой. В приложении лампа отображается как «недоступная», поэтому владельцы попытаются сбросить настройки. Для этого нужно удалить лампочку из приложения, а затем поручить контрольному сетевому мосту заново обнаружить лампу. Этот мост обнаруживает скомпрометированную хакерами лампу, которую пользователь и добавляет обратно в сеть.

С помощью такой лампочки злоумышленник может установить вредоносное ПО на мосту управления, подключённому к домашней сети.