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Наука и технологии
Опубликовано 21 апреля 2024, 00:45
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Компьютеры от этого только выиграют: скирмионам задали скорость в 900 м/с

Путь к более быстрым и экологичным вычислениям
Исследователи достигли прорыва в манипулировании скирмионами — крошечными магнитными структурами, способными произвести революцию в вычислительной технике. Новое исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что скирмионы теперь можно перемещать электрическим током с рекордной скоростью 900 метров в секунду — в десять раз быстрее, чем наблюдалось ранее.
Компьютеры от этого только выиграют: скирмионам задали скорость в 900 м/с
© Ferra

Скирмионы невероятно малы, что дает значительные преимущества в плотности хранения данных и энергоэффективности по сравнению с существующими технологиями. Однако их медлительность (ранее она составляла не более 100 метров в секунду) препятствовала их практическому применению в вычислительной технике.

Новое исследование, проведенное международной командой под руководством ученых из Национального центра научных исследований Франции (CNRS), позволило преодолеть это препятствие. Используя в качестве среды особый тип материала, называемый антиферромагнетиком, исследователи смогли привести в движение скирмионы на значительно более высоких скоростях.

Это достижение открывает двери для разработки вычислительных устройств следующего поколения. Системы на основе скирмионов могут обеспечить превосходную производительность и при этом потреблять меньше энергии по сравнению с современными технологиями.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#техника
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#скорость