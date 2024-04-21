Компьютеры от этого только выиграют: скирмионам задали скорость в 900 м/с

Скирмионы невероятно малы, что дает значительные преимущества в плотности хранения данных и энергоэффективности по сравнению с существующими технологиями. Однако их медлительность (ранее она составляла не более 100 метров в секунду) препятствовала их практическому применению в вычислительной технике.

Новое исследование, проведенное международной командой под руководством ученых из Национального центра научных исследований Франции (CNRS), позволило преодолеть это препятствие. Используя в качестве среды особый тип материала, называемый антиферромагнетиком, исследователи смогли привести в движение скирмионы на значительно более высоких скоростях.

Это достижение открывает двери для разработки вычислительных устройств следующего поколения. Системы на основе скирмионов могут обеспечить превосходную производительность и при этом потреблять меньше энергии по сравнению с современными технологиями.