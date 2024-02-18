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Наука и технологии
Опубликовано 18 февраля 2024, 19:30
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Кому-то в руки попал странный прототип часов Google с урезанной мощностью

Ранний прототип?
Пользователь Reddit сделал удивительное открытие, купив на eBay Pixel Watch всего за 100 долларов, — он получил редкий прототип смарт-часов со значительно меньшим объемом оперативной памяти и хранилища, чем в финальной версии.

Смарт-часы, о которых идет речь, — это PVT-прототип, представляющий собой один из последних этапов тестирования перед массовым производством. Прототипы PVT, как правило, функциональны и призваны выявить любые проблемы при масштабировании производства.

Наиболее ярким отличием является аппаратная конфигурация. Прототип имеет всего 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти для хранения данных, в то время как финальная версия имеет 2 ГБ и 32 ГБ соответственно.

Хотя этот прототип не слишком полезен для повседневного использования, он дает ценное представление о пути разработки Pixel Watch. Он демонстрирует изменения, которые Google внесла на основе внутреннего тестирования и потенциальных отзывов о предыдущих прототипах.

Возможно, изначально Google рассматривала варианты с меньшим объемом оперативной памяти и накопителей, стремясь создать более бюджетную модель. Однако проблемы с производительностью, скорее всего, заставили их увеличить эти характеристики в финальной версии.

Источник:Android Central
Автор:Максим Многословный
Теги:
#часы
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#прототип
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#Google