Концепт: на таком багги астронавты смогут передвигаться на Луне

NASA готовится к предстоящим миссиям Artemis, но еще не определилось с выбором лунного транспортного средства. Lockheed Martin и General Motors объединились для разработки LTV, также поступили Northrop Grumman и AVL. Теперь к списку претендентов можно добавить компанию Venturi Astrolab и ее марсоход Flexible Logistics and Exploration (FLEX).

Компания Astrolab, в которой работают бывшие сотрудники NASA и SpaceX, заключила партнерство с Venturi Group, разработчиком электромобилей. Вместо того, чтобы создавать роверы, предназначенные для конкретных миссий, Venturi Astrolab стремится создать универсальный, стандартизированный и модульный LTV, который может быть адаптирован к самым разным миссиям.