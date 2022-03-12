Концепт: на таком багги астронавты смогут передвигаться на Луне

Концепт: на таком багги астронавты смогут передвигаться на ЛунеНо не факт, что выберут его
NASA готовится к предстоящим миссиям Artemis, но еще не определилось с выбором лунного транспортного средства. Lockheed Martin и General Motors объединились для разработки LTV, также поступили Northrop Grumman и AVL. Теперь к списку претендентов можно добавить компанию Venturi Astrolab и ее марсоход Flexible Logistics and Exploration (FLEX).
Компания Astrolab, в которой работают бывшие сотрудники NASA и SpaceX, заключила партнерство с Venturi Group, разработчиком электромобилей. Вместо того, чтобы создавать роверы, предназначенные для конкретных миссий, Venturi Astrolab стремится создать универсальный, стандартизированный и модульный LTV, который может быть адаптирован к самым разным миссиям.
FLEX способен поднимать и сбрасывать модульные полезные нагрузки, которые он будет использовать для поддержки человеческих операций, науки, разведки, логистики, строительства и “других видов деятельности, имеющих решающее значение для устойчивого присутствия на Луне и за ее пределами”, согласно Руководству по интерфейсу полезной нагрузки Astrolab.
Ровер может перевозить до тонны груза, а несколько роверов могут работать вместе для перевозки еще больших объемов. Груз может быть размещен как на верхней части основной палубы, так и на нижней.