Концерт группы Rammstein «почувствовал» даже датчик землетрясений

DESY расшифровывается как Deutsches Elektronen-Synchrotron — немецкий электронный синхротрон. Научный инструмент вообще-то был спроектирован так, чтобы выдерживать разнообразные шумы. Рядом с центром находится арена «Фолькспаркштадион», на которой проводятся концерты.

17 июня 2022 года официальный аккаунт DESY опубликовал изображение показаний сейсмометра, обслуживающего источника рентгеновского излучения PETRA III. Там был виден аномально большой и шумный пик. По времени он совпал с концертом группы Rammstein.

Данный сейсмограф фиксирует поперечные колебания почвы. Скорее всего, их создала толпа людей на концерте, которая прыгала и танцевала. Ещё могли повлиять взрывы пиротехники. Учёные, впрочем, не жаловались, а просто поделились любопытным фактом.