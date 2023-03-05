Конец близко? Площадь льда вокруг Антарктиды достигла минимума

В течение 44 лет спутники помогали учёным отслеживать, сколько льда плавает в океане вокруг береговой линии Антарктиды протяжённостью 18 тысяч км. Каждый год в окаймляющих водах континента происходят массовые сдвиги: в сентябре площадь морского льда достигает максимума около 18 млн кв. км, а к февралю сокращается до чуть более 2 млн кв. км.

Но за все четыре десятилетия спутниковых наблюдений льда вокруг континента никогда не было меньше, чем на прошлой неделе.

«Все должны быть обеспокоены тем, что происходит в Антарктиде», — считают учёные.