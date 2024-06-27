Конец эпохи: весь контент MTV News исчез на фоне проблем материнской компании

Среди потерь - обширные архивы о хип-хопе, включая культовую колонку "Mixtape Monday", которая рассказывала об эволюции жанра и содержала ранние интервью и обзоры, имеющие огромное значение для его истории, пишет издание. Бывшие сотрудники и представители индустрии выразили возмущение и печаль в связи с исчезновением этой культурной сокровищницы, многие сетуют на "невосполнимую потерю".

Хотя остается некоторая надежда на то, что архивные статьи могут всплыть через такие сервисы, как "веб-архивы", эксперты пишут, что исчезновение этих ресурсов "поднимает вопросы о сохранении цифрового культурного наследия в эпоху реструктуризации компаний и финансовых потерь".