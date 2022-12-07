Конец навязчивой рекламе? Meta* запретили насильный сбор данных пользователей

Регистрация на Facebookили Instagram (принадлежат организации Meta*, которую в России признали экстремистской) означает прохождение политики конфиденциальности и согласие на цифровое наблюдение социальных сетей в рекламных целях. Если вы не согласны, вы не можете иметь аккаунт. Но в понедельник совет европейских регуляторов конфиденциальности опубликовал ряд новых решений, в которых говорится, что такое принудительное согласие нарушает закон ЕС о конфиденциальности.

Решение затронет не только вышеназванную компанию. Любая компания, предоставляющая целевую рекламу, работает примерно так же, как и гигант социальных сетей. Новое постановление направлено на то, чтобы ограничить компании в использовании данных, которые они собирают в своих собственных сетях.

"Решение регуляторов ЕС, если оно будет поддержано, окажет значительное влияние на доходы компании в Европе, лишив ее возможности использовать информацию о действиях своих пользователей на платформе для продажи целевой рекламы", - сказала Дебра Ахо Уильямсон, главный аналитик Insider Intelligence.