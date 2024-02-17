Конференция Google I/O Connect в 2024 году отправится в Берлин

Google уже не в первый раз проводит мероприятия I/O Connect по всему миру. После успешного проведения в Амстердаме, Майами и Бенгалуру технологический гигант предлагает еще одну возможность для немецких разработчиков испытать «магию» I/O ближе к дому.

Что ожидать на I/O Connect Berlin:

Новейшие продукты и решения для разработчиков во время живых сессий, демонстраций и интерактивных семинаров.

Codelab и другие интерактивные мероприятия дадут возможность применить полученные знания и получить обратную связь от экспертов Google.

Общение с коллегами-разработчиками со всего региона и ценные связи.

Следите за информацией о регистрации в ближайшие недели, так как это мероприятие проводится только по приглашениям. Хотя основное мероприятие состоится 27 июня, 26 и 28 июня могут быть проведены дополнительные программы.