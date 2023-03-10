Конфиденциальные данные сотен членов Конгресса США оказались взломаны

ФБР удалось приобрести утечку информации с рынка данных компании DC Health Link в дарквебе. “Эта утечка значительно увеличивает риск того, что члены, сотрудники и их семьи столкнутся с кражей личных данных, финансовыми преступлениями и физическими угрозами, что уже является постоянной проблемой”, - пишут лидеры Палаты представителей США.

ФБР еще не определило размер и масштаб взлома, но отметило, что воздействие на "членов Палаты представителей может быть чрезвычайным".

При этом лица, продающие информацию, вряд ли знают о высокой степени секретности конфиденциальной информации, которой они владеют, и ее связи с членами Конгресса", - написали лидеры Палаты представителей (а теперь знают).