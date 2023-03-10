Конфиденциальные данные сотен членов Конгресса США оказались взломаны

Конфиденциальные данные сотен членов Конгресса США оказались взломаныВоздействие на "членов Палаты представителей может быть чрезвычайным"
Конфиденциальная информация членов Конгресса, их сотрудников и членов семей была “слита” в результате утечки данных, сообщают лидеры Палаты представителей США. Данные включали имена супругов, детей, номера социального страхования и домашние адреса членов Конгресса.
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ФБР удалось приобрести утечку информации с рынка данных компании DC Health Link в дарквебе. “Эта утечка значительно увеличивает риск того, что члены, сотрудники и их семьи столкнутся с кражей личных данных, финансовыми преступлениями и физическими угрозами, что уже является постоянной проблемой”, - пишут лидеры Палаты представителей США.
ФБР еще не определило размер и масштаб взлома, но отметило, что воздействие на "членов Палаты представителей может быть чрезвычайным".
При этом лица, продающие информацию, вряд ли знают о высокой степени секретности конфиденциальной информации, которой они владеют, и ее связи с членами Конгресса", - написали лидеры Палаты представителей (а теперь знают).