Конфликт Илона Маска с Трампом осложнил выдачу кредита его ИИ-стартапу

До ссоры инвесторы уже заявили интерес на сумму свыше 4 миллиардов долларов, и банк Morgan Stanley был близок к завершению сделки. Теперь из-за конфликта с Трампом некоторые инвесторы сомневаются и могут потребовать более высокие проценты по займу.

Сама сделка включает кредиты с фиксированной и плавающей ставкой, а также корпоративные облигации. Несмотря на сложности, привлечение кредита всё ещё планируется завершить.

Представители xAI и Morgan Stanley комментариев не дали.