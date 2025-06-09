Конфликт Илона Маска с Трампом осложнил выдачу кредита его ИИ-стартапу

Опубликовано 09 июня 2025, 23:151 мин.
Конфликт Илона Маска с Трампом осложнил выдачу кредита его ИИ-стартапуДадут ли кредит xAI
Компания Илона Маска xAI готовилась привлечь кредит на 5 миллиардов долларов для развития своих дата-центров и производства чипов. Однако конфликт Маска с президентом США Дональдом Трампом осложнил ситуацию.
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До ссоры инвесторы уже заявили интерес на сумму свыше 4 миллиардов долларов, и банк Morgan Stanley был близок к завершению сделки. Теперь из-за конфликта с Трампом некоторые инвесторы сомневаются и могут потребовать более высокие проценты по займу.
Сама сделка включает кредиты с фиксированной и плавающей ставкой, а также корпоративные облигации. Несмотря на сложности, привлечение кредита всё ещё планируется завершить.
Представители xAI и Morgan Stanley комментариев не дали.