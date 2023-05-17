Конгресс США: «ИИ может пойти по одному из двух путей: новый печатный станок или атомная бомба»

Законодатели признали, что речь идет о высоких ставках. Сенатор от штата Миссури Джош Хоули отметил, что ИИ может стать таким же преобразованием, как изобретение интернета. Он также отметил, что ИИ может пойти по одному из двух путей: новый печатный станок или атомная бомба.

Хотя Альтман поддержал регулирование ChatGPT и ИИ, он выступил за особый тип законодательства, которое сбалансирует соображения безопасности с обеспечением широкого доступа к технологии. Он предложил новые требования к безопасности, тестированию и лицензированию разработчиков ИИ для создания равных условий, но подчеркнул, что преимущества ИИ перевешивают риски.

Однако другие эксперты, например, бывший профессор Нью-Йоркского университета Гэри Маркус, призвали законодателей срочно заняться безопасностью ИИ и не повторять прошлых ошибок, допущенных при регулировании социальных сетей.