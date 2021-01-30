Конгресс США призвал не отказываться от создания «роботов-убийц»

Обсуждения в Конгрессе касались вопроса, следует ли США применять технологии машинного обучения для национальной обороны и создания технологического превосходства. В качестве главы панели Конгресса выступал бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.

Бывший замминистра обороны США Роберт Уорк заявил, что оружие, созданное с методами искусственного интеллекта (ИИ), позволит делать меньше ошибок, чем совершают люди. То есть таким образом можно было бы снизить потери. Уорк подытожил, что «как минимум проверить эту гипотезу — наш моральный долг».

Стоит отметить, что неправительственные организации продвигают запрет на создание «роботов-убийц». Они считают, что человек должен контролировать оружие, чтобы убедиться в правильности атак и нести за них ответственность.

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