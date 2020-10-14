Конкуренты Илона Маска запустили ракету для проверки системы посадки на Луну

Ракета поднялась на высоту 106 километров, там возвращаемая ступень носителя отстыковалась от капсулы. Они по отдельности вернулись на землю. Всего полёт продлился 10 минут 9 секунд.

В полёт отправили демонстрационную модель системы лунной посадки. Она была установлена снаружи ракеты. Ожидается, что на основе тестового образца создадут настоящую систему посадки, которая будет использоваться в будущих полётах на Луну по программе «Артемида».

Эту программу финансируют США. Первый полёт с высадкой на Луну должен состояться в 2024 году. На спутнике Земли на неделю останутся двое астронавтов.