Конкуренты SpaceX отправили ракету в океан вместо космоса

Двухступенчатая ракета-носитель LV0008 сначала работала в штатном режиме, но примерно через 3 минуты полета, сразу после отделения первой и второй ступеней ракеты, что-то пошло не так. Запись с камеры на борту второй ступени показала, что корпус ракеты вращается, а не плавно движется к намеченной цели - орбите высотой 500 километров.

Ракета LV0008, входящая в семейство ракет-носителей Astra Rocket 3, несла четыре крошечных спутника, которые летели в рамках инициативы НАСА "Образовательный запуск наноспутников" (ELaNa). Эти маленькие космические аппараты должны были выполнять разнообразную работу в космосе, если бы запуск прошел успешно.

Astra проведет расследование случившегося сегодня, в сотрудничестве с Федеральным управлением гражданской авиации США.