Конкурирующий с детищем Tesla робот-гуманоид Figure 01 впервые пошел

Внешне Figure 01 отличается от предыдущих имитационных версий блестящим металлическим корпусом. Он оснащен различными шарнирными соединениями с вращательными двигателями: 7 степеней свободы в руках, 3 - в талии, 6 - в ногах, голеностопах и стопах, 6 - в руках, что в сумме составляет 41 степень свободы.

Одним из выдающихся достижений является динамическая двуногая ходьба, которая, по утверждению разработчиков, является одной из самых быстрых в истории человекоподобных роботов. При ходьбе Figure 01 использует моментное управление, при котором он получает высокоуровневые команды о своей скорости, что позволяет ему думать о таких задачах, как баланс, постановка ног и движение рук.

При разработке робота особое внимание уделяется осмыслению действий всего тела и манипуляциям с помощью рук, кистей и пальцев.