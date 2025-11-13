Конкурс по робототехнике Геоскана включили в федеральный перечень Минпросвещения

Конкурс направлен на развитие технического творчества и проектного мышления у школьников и студентов СПО. Участники создают проекты с использованием образовательных продуктов «Геоскана» — дронов «Пионер», симуляторов автономных полётов и программ для обучения ручному пилотированию.

Третий сезон проходит с 1 сентября 2025 года по 30 апреля 2026 года. К участию допускаются школьники 5–11 классов и студенты до 19 лет. Подать заявку можно индивидуально или командой до трёх человек под руководством наставника. Конкурс проходит в три этапа: дистанционный отбор, онлайн-защита проектов и финальная очная защита. Для победителей предусмотрены ценные призы.

Работы подаются в трёх направлениях: программный, конструкторский и комплексный проект. Необходимые материалы — презентация, видео-визитка, пояснительная записка и проектная документация.

Приём заявок длится до 1 февраля 2026 года, результаты объявят до 20 мая 2026 года.