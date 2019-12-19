Консоль Google сравнили по производительности с самым мощным Xbox

Облачный сервис, использующий мощности серверов Google, и консоль Xbox сравнивали в разных играх. Эксперты оценивали частоту кадров при различных разрешениях экрана.

Как показали тесты, во многих играх результаты оказались схожими. В некоторых случаях Stadia даже показывала лучшие цифры. Например, в Mortal Kombat 11 сервис выдаёт 60 fps при разрешении 4K. А Destiny 2 запускается с более низким разрешением, но с вдвое большим показателем fps.

В целом эксперты пришли к выводу, что в большинстве игр платформы показывают схожее качество изображения и производительность.