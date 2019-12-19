Наука и технологии
Сегодня 16:20
Консоль Google сравнили по производительности с самым мощным Xbox
Результаты неплохие
В ноябре жителям США стал доступен игровой облачный сервис Google Stadia. Его запуск встретили критикой, но со временем некоторые недостатки «консоли» исправили. Теперь зарубежные журналисты решили сравнить производительность Stadia и Xbox One X, которая считается самой мощной консолью.
Облачный сервис, использующий мощности серверов Google, и консоль Xbox сравнивали в разных играх. Эксперты оценивали частоту кадров при различных разрешениях экрана.
Как показали тесты, во многих играх результаты оказались схожими. В некоторых случаях Stadia даже показывала лучшие цифры. Например, в Mortal Kombat 11 сервис выдаёт 60 fps при разрешении 4K. А Destiny 2 запускается с более низким разрешением, но с вдвое большим показателем fps.
В целом эксперты пришли к выводу, что в большинстве игр платформы показывают схожее качество изображения и производительность.