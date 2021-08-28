Консоль Steam ещё не вышла, но разработчики уже рассказали о её преемнике

Дизайнер Valve Грег Кумер рассказал, что такие консоли должны иметь долгий срок службы. У потенциальной Steam Deck 2 пока нет дизайна, однако в компании уже думают в этом направлении. Уже предполагается, что следующее поколение консоли сможет ориентироваться на разрешение 4K. Представители Valve отметили, что это никогда не было целью для первого поколения продукта, но это можно будет сделать через пару лет.

Когда именно первая Steam Deck появится в России, ещё неясно.