Контора Маска уволила по ошибочным данным 10 000 госслужащих США

По словам юристов, HHS и агентство DOGE использовали неточные данные, хотя знали об их недостоверности. Вместо проверки информации ведомства уволили тысячи людей — от ИТ-специалистов до инженеров и управленцев.

Некоторые сотрудники получили уведомления с неправильными оценками работы или с ошибками о месте службы. Например, уволенная сотрудница из Вашингтона числилась в Сан-Франциско, а у другой — сильно занижена оценка эффективности работы, что повлияло на решение об увольнении.

Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший признал, что часть увольнений была ошибочной и некоторых работников планируют восстановить. Однако далеко не всех.

В иске также говорится, что действия властей нарушили закон о защите персональных данных. Бывшие сотрудники требуют компенсации и официального признания незаконности увольнений. Юристы приглашают других уволенных присоединиться к делу.