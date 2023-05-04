Контрабандисты спрятали 70 видеокарт среди живых лобстеров

Гонконгская таможня перехватила фургон, когда он пересекал мост в материковый Китай, и при досмотре обнаружила графические процессоры, спрятанные среди ракообразных.

На видеокарты и омаров не было никаких документов, но власти оценили груз примерно в 600 000 гонконгских долларов (примерно 76 500 долларов США). Хотя стоимость самих графических процессоров неясна, назвать карты Quadro K2200 особо ценными довольно сложно, поскольку они были выпущены в 2014 году. Однако они отличаются компактным дизайном, что облегчает их контрабанду.

Гонконг имеет нулевой налог на продажу товаров, в то время как в материковом Китае ставка может достигать 13%, что делает первый привлекательным местом для контрабандистов. Этот эпизод с прятанием видеокарт среди живых лобстеров - лишь один из примеров того, на что некоторые готовы пойти, чтобы избежать налогов.