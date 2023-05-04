Контрабандисты спрятали 70 видеокарт среди живых лобстеров

Контрабандисты спрятали 70 видеокарт среди живых лобстеровРакообразные живы, преступники задержаны
В очередном причудливом эпизоде неудачной контрабанды группа преступников была поймана при попытке вывезти 70 видеокарт, предположительно Nvidia Quadro K2200, спрятанных среди груза живых лобстеров.
Гонконгская таможня перехватила фургон, когда он пересекал мост в материковый Китай, и при досмотре обнаружила графические процессоры, спрятанные среди ракообразных.
На видеокарты и омаров не было никаких документов, но власти оценили груз примерно в 600 000 гонконгских долларов (примерно 76 500 долларов США). Хотя стоимость самих графических процессоров неясна, назвать карты Quadro K2200 особо ценными довольно сложно, поскольку они были выпущены в 2014 году. Однако они отличаются компактным дизайном, что облегчает их контрабанду.
Гонконг имеет нулевой налог на продажу товаров, в то время как в материковом Китае ставка может достигать 13%, что делает первый привлекательным местом для контрабандистов. Этот эпизод с прятанием видеокарт среди живых лобстеров - лишь один из примеров того, на что некоторые готовы пойти, чтобы избежать налогов.