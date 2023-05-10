По словам Никишина, ВСУ могут начать атаку по нескольким направлениям, поскольку они сталкиваются с трудностями при группировке мощной ударной группировки вне зоны действия российской огневой мощи, авиации и ракетного потенциала.

Он подчеркнул, что ВСУ будет трудно собрать достаточное количество топлива, оборудования и боеприпасов для такой операции. С ограниченной боевой авиацией и передовыми возможностями России в воздушно-космической разведке и радиоэлектронной борьбе, наступление ВСУ будет сильно затруднено. Анализ Никишина предполагает, что Россия обладает значительным преимуществом в плане разведки и противодействия противнику.