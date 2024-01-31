Контроль построенных домов предложили отдать ИИ

Система сочетает в себе компьютерное зрение и алгоритм глубокого обучения для точного определения проблемных участков трещин, а затем направляет серию лазерных сканеров для создания подробной цифровой модели повреждений.

Этот многомасштабный подход представляет собой значительное достижение в технологии обследования конструкций, поскольку он позволяет обнаруживать и измерять даже самые маленькие трещины, превосходя традиционные методы, такие как камеры и волоконно-оптические датчики. Система также способна автоматически определять приоритеты проверок, фокусируясь на областях, вызывающих наибольшую озабоченность, и снижая нагрузку на инспекторов-людей.

Исследователи планируют интегрировать свою систему, управляемую искусственным интеллектом, в более крупную систему автономного мониторинга, включающую беспилотники и другие беспилотные транспортные средства. Это позволит проводить непрерывный осмотр инфраструктуры в режиме реального времени, что даст возможность выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать дорогостоящие поломки.