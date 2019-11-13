Контрразведчики помогли России создать супероружие

Собеседник «РИА Новости» был главой военной контрразведки начиная с 2000, и заканчивая 2015 годом. Он утверждает, что в 90-е иностранные спецслужбы активно пытались внедрить свою агентуру в российской армии. Однако им это не удалось. Российская контрразведка смогла создать у иностранцев впечатление, будто «они всё знают и всем владеют».

Бывший глава контрразведки считает, что когда Путин объявил о новых типах стратегического вооружения, потенциальные противники страны были ошарашены. Ведь они об этом ничего не знали.

Под новым российским стратегическим вооружением подразумеваются гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевой лазер «Пересвет» и подводный беспилотник с ядерной силовой установкой «Посейдон».