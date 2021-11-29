Контрразведка Израиля будет следить за заражёнными новым штаммом коронавируса «омикрон»

Премьер-министр Нафтали Бенет подписал чрезвычайное положение по этому вопросу. С помощью такой меры правительство рассчитывает разорвать цепочки заражений.

В Кабинете уточнили, что отслеживание местоположения будет применяться только в отношении заражённых новым штаммом. Применять меру ко всем заболевшим не будут. Решение будет действовать до 2 декабря 2021 года в соответствии с правилами чрезвычайного положения.

Вчера стало известно, что Израиль закроет границы для иностранцев на две недели из-за нового штамма коронавируса. Израильтянам также запретили посещать 50 африканских стран, где распространяется «омикрон». Ранее ВОЗ признала этот штамм вызывающим беспокойство.