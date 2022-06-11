Кора деревьев помогла передавать Bluetooth-сигнал без аккумуляторов и проводов

Учёные уже продемонстрировали использование лигноцеллюлозных нанофибрилл, полученных из коры дерева, в прототипе устройства с автономным питанием, способного отправлять беспроводной сигнал на смартфон через Bluetooth. Такие устройства можно использовать для отслеживания биометрических данных, например частоты сердечных сокращений или уровня кислорода в крови.

Исследователи пояснили, что биосенсоры распространены в носимой электронике, но на сегодняшний день они питаются от батарей. Это делает их громоздкими, неудобными и дорогостоящими. Датчики без батарей тоньше, меньше и дешевле. Их можно просто наклеить на кожу и заряжать естественными движениями. Теоретически такое устройство даже можно было бы вставить в подошву обуви, чтобы пользователь мог вырабатывать электричество во время ходьбы или бега.