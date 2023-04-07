Корабль для полётов на Марс впервые в деле: точная дата запуска Starship Илона Маска

15:08, 07 апреля 2023
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Корабль для полётов на Марс впервые в деле: точная дата запуска Starship Илона МаскаОсталось чуть больше недели
Федеральное авиационное управление США (FAA) утвредило план полётов, согласно которому первый полёт прототипа космического корабля Starship компании SpaceX состоится 17 апреля.
Фото: Pxfuel.com
Запуск транспортной многоразовой двухступенчатой системы Starship будет произведён со стартовой площадки в Бока-Чика в штате Техас. Как сообщается, корабль Starship предназначен для полётов на околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, и в том числе для межпланетных полётов на Марс.
«Команда [Starship] работает над репетицией запуска на следующей неделе, за которой последует первое (...) лётное испытание», — сообщила команда SpaceX в своём Twitter.