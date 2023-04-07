Корабль для полётов на Марс впервые в деле: точная дата запуска Starship Илона Маска

Запуск транспортной многоразовой двухступенчатой системы Starship будет произведён со стартовой площадки в Бока-Чика в штате Техас. Как сообщается, корабль Starship предназначен для полётов на околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, и в том числе для межпланетных полётов на Марс.

«Команда [Starship] работает над репетицией запуска на следующей неделе, за которой последует первое (...) лётное испытание», — сообщила команда SpaceX в своём Twitter.