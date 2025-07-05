Корабль «Прогресс МС-31» успешно отправился к МКС

Опубликовано 05 июля 2025, 00:241 мин.
Корабль «Прогресс МС-31» успешно отправился к МКСС грузом для экипажа и научных экспериментов
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-31» успешно стартовал с Байконура и вышел на орбиту. Запуск ракеты «Союз-2.1а» состоялся 4 июля в 22:33 по московскому времени. Уже через 8 минут корабль отделился от ракеты и начал путь к Международной космической станции.
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«Прогресс» должен прибыть на МКС в ночь с 5 на 6 июля, около 00:27 мск. Полёт займёт примерно 50 часов. Стыковка планируется с российским модулем «Поиск».
На борту корабля находится 2 625 кг полезного груза. Среди них — оборудование, еда, одежда, медикаменты и другие нужные вещи для экипажа (всего 1 205 кг), 950 кг топлива, 420 литров питьевой воды и 50 кг азота для обновления атмосферы станции.
Кроме того, «Прогресс» доставит материалы для научных экспериментов.