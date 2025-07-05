Корабль «Прогресс МС-31» успешно отправился к МКС

«Прогресс» должен прибыть на МКС в ночь с 5 на 6 июля, около 00:27 мск. Полёт займёт примерно 50 часов. Стыковка планируется с российским модулем «Поиск».

На борту корабля находится 2 625 кг полезного груза. Среди них — оборудование, еда, одежда, медикаменты и другие нужные вещи для экипажа (всего 1 205 кг), 950 кг топлива, 420 литров питьевой воды и 50 кг азота для обновления атмосферы станции.

Кроме того, «Прогресс» доставит материалы для научных экспериментов.