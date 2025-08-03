Корабль SpaceX Crew-11 доставила на МКС штаммы опасных патогенов

Исследование должно прояснить, как микрогравитация влияет на рост бактерий. Учёные будут выращивать разные виды микроорганизмов в условиях микрогравитации. Они хотят понять, как пребывание в космосе влияет на рост патогенов. В исследовании будут использованы штаммы бактерий, такие как кишечная палочка, Salmonella bongori и Salmonella typhimurium.

Цель исследования — предотвратить распространение инфекционных заболеваний и остановить развитие устойчивости бактерий к антибиотикам. Специалисты отмечают, что космические условия влияют на поведение бактерий и их генетическую активность.