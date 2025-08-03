Корабль SpaceX Crew-11 доставила на МКС штаммы опасных патогенов

Опубликовано 03 августа 2025, 16:301 мин.
Корабль SpaceX Crew-11 доставила на МКС штаммы опасных патогеновДля исследований
Утром 2 августа компания SpaceX на корабле Crew Dagon в рамках миссии Crew-11 доставила на МКС болезнетворные микроорганизмы. Это необходимо для исследований израильского Медицинского центра Sheba и американской компании SpaceTango, специализирующейся на космических технологиях.
© SpaceX
Исследование должно прояснить, как микрогравитация влияет на рост бактерий. Учёные будут выращивать разные виды микроорганизмов в условиях микрогравитации. Они хотят понять, как пребывание в космосе влияет на рост патогенов. В исследовании будут использованы штаммы бактерий, такие как кишечная палочка, Salmonella bongori и Salmonella typhimurium.
Цель исследования — предотвратить распространение инфекционных заболеваний и остановить развитие устойчивости бактерий к антибиотикам. Специалисты отмечают, что космические условия влияют на поведение бактерий и их генетическую активность.