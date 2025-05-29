Корабль Starship во время 9-го полёта потерпел крушение над Индийским океаном

Первая ступень взорвалась вместо запланированного падения в Мексиканский залив, а разгонный блок не смог вывести спутник Starlink, так как не открылись двери, чтобы вывести на орбиту аппарат с «тренажёрами».

Известно, что носитель пролетел дальше, чем раньше, но внезапно дал течь и начал неуправляемо вращаться, двигаясь в космосе по суборбитальной траектории, после чего вошёл в атмосферу, потеряв управление, и в конце концов развалился на части.

SpaceX признала неудачу и сообщила, что извлечёт уроки из ситуации, схожей с предыдущей, когда авария произошла из-за смешения топлива.

Илон Маск прокомментировал ситуацию и пообещал увеличить частоту запусков. «Периодичность запусков в течение следующих трёх полетов будет выше — примерно один раз в три-четыре недели», — написал он в соцсети Х.