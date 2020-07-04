Корабли Черноморского флота провели артиллерийскую дуэль

Как пишет «Российская газета», в манёврах участвовали корвет «Ингушетия», ракетные катера «Ивановец» и «Набережные Челны». На первом этапе учений корабельная ударная группа провела бой с условным противником. Военные отработали зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям.

На втором этапе учений перечисленные выше корабли провели электронные пуски крылатых ракет «Калибр» и «Москит» по групповой надводной цели.

Последний этап учений посвятят тренировкам по по борьбе за живучесть и всесторонней обороне отряда кораблей на переходе.

В начале года стало известно, что Россия усилит боевую подготовку Черноморского флота.