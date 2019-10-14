Корабли со сверхсветовой скоростью не помогут человечеству покорить вселенную

Размышления исследователя опубликовали на портале Science Alert. Он рассматривал гипотетические аппараты на примере космического корабля USS Enterprise из научно-фантастического сериала «Звёздный путь: Следующее поколение». Характеристики машины учёный узнал из специального руководства, опубликованного в 1991 году научными консультантами сериала.

Корабли имеют такой показатель как варп-фактор. Если он равен единице, это значит, что аппарат перемещается со скоростью, равной скорости света. При варп-факторе 9,99 скорость превышает световую в 2140 раз.

Так, кораблю с варп-фактором в единицу понаlобилось бы 5 часов 28 минут, чтобы долететь до Плутона. А вот при варп-факторе, равном пяти, полёт занял бы лишь одну минуту 30 секунд.

Тем не менее, в масштабах нашей галактики — Млечного Пути — даже максимально возможная скорость варп-звездолёта слишком медленная. Чтобы добраться с одного края галактики до другого, понадобилось бы 96 лет. А долететь до соседнего скопления звёзд и вовсе было бы нереально даже с «трансварповской» скоростью.

О'Донохью считает такие результаты удручающими. На сегодняшний день люди не достигли и десятой доли процента от скорости света. Поэтому надеяться на покорение вселенной не приходится.