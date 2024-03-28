Корабли Великобритании улучшили пусковыми установками-приманками

Современные военные корабли спроектированы так, чтобы быть незаметными, с радарами, которые на экранах противника кажутся такими же маленькими, как скоростной катер. Однако этим кораблям все еще нужны способы отражения атак ракет и беспилотников. Пусковая установка Ancilia решает эту задачу, выпуская различные ложные заряды.

В их число входят зенитные снаряды нового поколения, имитирующие радиолокационную заметность корабля, сигнальные ракеты, отвлекающие ракеты с тепловым наведением, и даже уголковые отражатели, ослепляющие мощным отражением приближающиеся радары.

В отличие от традиционных стационарных пусковых установок, Ancilia может вращаться по двум осям, позволяя нацеливаться на угрозу без необходимости поворота корабля.

Подробности работы Ancilia остаются засекреченными.