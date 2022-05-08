Кораллы превратили солнцезащитный крем в убивающий их токсин

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Кораллы превратили солнцезащитный крем в убивающий их токсинСлучайные самоубийцы
Врачи годами убеждали людей использовать солнцезащитный крем, чтобы ограничить воздействие ультрафиолетового излучения. Но эти усилия потерпели неудачу, так как недавно в нескольких местах запретили использование солнцезащитных кремов после того, как в местных водах обнаружили высокую концентрацию некоторых химических веществ. Они пагубно влияли на коралловые рифы.
Несколько исследований показали, что проблема заключается в одном конкретном компоненте солнцезащитного крема, химическом веществе под названием оксибензон. Теперь учёные из Стэнфордского университета узнали, что кораллы превращают этот оксибензон в вещество, которое повреждает биологические молекулы после воздействия ультрафиолета.
Хорошая новость заключается в том, что теперь, когда мы определили механизм действия, мы можем обнаружить и другие химические вещества, которые могут вызывать аналогичные проблемы. Эти знания помогут разработать солнцезащитные средства, которые с меньшей вероятностью будут иметь такие побочные эффекты.