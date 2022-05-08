Кораллы превратили солнцезащитный крем в убивающий их токсин

Несколько исследований показали, что проблема заключается в одном конкретном компоненте солнцезащитного крема, химическом веществе под названием оксибензон. Теперь учёные из Стэнфордского университета узнали, что кораллы превращают этот оксибензон в вещество, которое повреждает биологические молекулы после воздействия ультрафиолета.

Хорошая новость заключается в том, что теперь, когда мы определили механизм действия, мы можем обнаружить и другие химические вещества, которые могут вызывать аналогичные проблемы. Эти знания помогут разработать солнцезащитные средства, которые с меньшей вероятностью будут иметь такие побочные эффекты.