Корейцам начали выдавать криптовалюту за посещение туалета

Профессор из Ульсанского национального института науки и техники (UNIST) разработал экологически чистый туалет, соединённый с лабораторией, которая использует экскременты для производства биогаза. Туалет называется BeeVi. С помощью вакуумного насоса он отправляет фекалии в подземный резервуар. Там микроорганизмы выделяют из экскрементов метан, который помогает питать здание.

Человек в среднем может выделить около 500 граммов фекалий в день, которые затем конвертируются в 50 литров метана. Это позволяет сгенерировать 0,5 кВт⋅ч электроэнергии. В итоге человек может получить за посещение туалета 10 единиц криптовалюты Ggool. Студенты могут покупать на неё кофе, фрукты и книги в кампусе.