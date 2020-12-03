Корейцы испытают стреляющие беспилотники

Руководить тестами будет Управление программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи. Испытания намечены на первое полугодие 2021-го, пишет «N+1». По итогам проверок военные поймут, какие задачи в войсках могут решать такие беспилотные летательные аппараты.

К сожалению, подробности о беспилотниках неизвестны. Журналисты напоминают, что в 2018 году южнокорейская компания LIG Nex1 получила контракт на разработку небольшого дрона-камикадзе. У него на борту имеется боевой заряд массой до 500 граммов. Аппарат способен находиться в воздухе до 40 минут. Разработку беспилотника как раз планировали завершить к 2021 году.