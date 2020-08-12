Корейцы создали радар для отслеживания сразу тысячи целей

Радар создают компания Hanwha Systems и Агентство оборонного развития (ADD). Разработка ведётся с 2016 года. Сначала радар пройдёт наземные испытаний. Затем его установят на истребитель KF-X и начнут проводить совместные испытаний.

Пока известно не так много подробностей о новом радаре. По сути, лишь то, что он может отслеживать сразу одну тысячу объектов.

Что касается истребителя KF-X, то про него известно, что самолёт будет производиться в двух вариантах: одноместным и двухместным. Скорость истребителя будет достигать 1,9 числа Маха. У него будут предусмотрены десять точек подвески для ракет и бомб.

Планируется, что к 2032 году корейские военные закупят 120 KF-X, которые заменят устаревшие F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter.