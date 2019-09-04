Корейские компании поделятся бизнес-секретами на РИФ+КИБ 2019

На открытии форума Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК) и Корейская Ассоциация Мобильного Интернет Бизнеса (MOIBA) подпишут меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут обмениваться опытом.

В последний день форума, 19 апреля, пройдёт встреча «Корейские компании в России: знакомство // 한국 러시아». На ней 10 компаний из Южной Кореи, включая Pinkfong, RebirthM и Planety, расскажут о том, как они создавали и масштабировали бизнес. Утром, в 10:30, состоится бизнес-завтрак, на котором представители корейских и российских компаний смогут обсудить свой опыт, бизнес-технологии и разработки.

Участвовать в бизнес-завтраке могут российские компании, занимающиеся мобильной разработкой, мобильным маркетингом, разработкой игр, AR/VR/MR, а также представители других технологических компаний. Оставить заявку на участие можно по этой ссылке. Регистрация бесплатная.