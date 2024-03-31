Корейский реактор стал в 7 раз горячее ядра Солнца

Этот прорыв произошел во время испытаний, проводившихся с декабря 2023 по февраль 2024 года. Исследователи успешно поддерживали палящую температуру в 100 миллионов градусов по Цельсию в течение 48 секунд. Для сравнения, сердце нашего Солнца горит при сравнительно прохладной температуре в 15 миллионов градусов по Цельсию.

Достижение KSTAR не ограничивается только температурой. Реактор также поддерживал критическое состояние, известное как «режим высокого удержания» (H-mode), в течение более 100 секунд. H-mode означает стабильную плазменную среду, в которой частицы эффективно удерживаются, максимизируя эффективность термоядерных реакций. Этот результат основывается на прошлых успехах KSTAR, таких как рекорд 2021 года по поддержанию сверхгорячей плазмы при температуре в один миллион градусов в течение 30 секунд.

Путь к устойчивому термоядерному синтезу — процессу, который питает звезды, — предполагает воспроизведение условий огромного тепла и давления в звездных ядрах. Термоядерный синтез имеет огромные перспективы в качестве чистого, практически безграничного источника энергии, который часто называют «Святым Граалем» чистой энергии.

Ключ к недавнему триумфу KSTAR лежит в компоненте под названием «вольфрамовый дивертор». Расположенный в нижней части камеры реактора, этот элемент играет жизненно важную роль. Он выводит отработанные газы и примеси из реактора, выдерживая при этом экстремальные тепловые нагрузки. Команда KSTAR недавно заменила прежний углеродный дивертор на вольфрамовый — элемент с самой высокой температурой плавления среди всех металлов.