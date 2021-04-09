Корея представила новейший истребитель

Первый истребитель продемонстрировали на юге Республики Корея в городе Сачхон. В церемонии участвовал президент Мун Чжэ Ин. Он заявил, что Корея «смогла своими руками, на основе собственных технологий создать самый современный сверхзвуковой истребитель».

Разработка самолёта началась в 2016 году. Это был самый крупный в истории Южной Кореи оборонный проект.

Как пишет «Российская газета», KF-21 имеет «некоторые элементы технологии стелс». В длину самолёт составляет 16,9 метра, в ширину — 4,7 метра, размах крыльев равен 11,2 метра. Может нести полезной нагрузки до 7,7 тысячи килограммов. Истребитель способен развивать скорость до 1,81 Маха. KF-21 заменит устаревшие F-4 и F-5.

Стоит отметить, что пока самолёт не до конца готов. Финальный вариант изготовят к 2026 году. К 2028 году на вооружение должны принять 40 истребителей KF-21.