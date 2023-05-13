Korg Berlin создала «акустический синтезатор»

Вместо традиционных осцилляторов в прототипе используются настроенные металлические вилки для генерации определенных фундаментальных нот и обертонов.

Поскольку в основе генерации звука лежит акустический резонатор, он обладает определенными качествами, которых нет у обычного синтезатора. Например, он будет «звучать как гитара, если держать его рядом с усилителем, и звенеть, если ударить по его боку».