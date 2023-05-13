Korg Berlin создала «акустический синтезатор»Это прототип, который, при спросе, может выйти на рынок
Компания Korg Berlin представило свой первый прототип, Acoustic Synthesis_phase5, на недавнем мероприятии Superbooth. Он представляет собой нетрадиционный инструмент, сочетающий в себе акустические и синтезаторные элементы.
Вместо традиционных осцилляторов в прототипе используются настроенные металлические вилки для генерации определенных фундаментальных нот и обертонов.
Поскольку в основе генерации звука лежит акустический резонатор, он обладает определенными качествами, которых нет у обычного синтезатора. Например, он будет «звучать как гитара, если держать его рядом с усилителем, и звенеть, если ударить по его боку».
Благодаря магнитам внутри инструмента, он может поддерживать основную ноту или как основную, так и обертоны, которые можно модулировать с помощью LFO для различных звуковых манипуляций. В настоящее время phase5 остается прототипом, пока Korg Berlin оценивает интерес к этому гибридному акустическому синтезатору. Если спрос будет достаточным, компания изучит возможность дальнейшего развития для потенциального готового продукта.