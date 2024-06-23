Корни растений стали изучать с помощью искусственного интеллекта: зачем

Опубликовано 23 июня 2024, 01:30
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Корни растений стали изучать с помощью искусственного интеллекта: зачемУлучшение оценки биомассы и мониторинга роста
Лаборатория Беркли представила RhizoNet, ИИ-инструмент, который обещает изменить изучение корней растений. Он использует передовое глубокое обучение для автоматизации анализа изображений корней с беспрецедентной точностью.
Эта инновация, по словам ученых, преодолевает ограничения традиционных ручных методов, предлагая исследователям понять поведение корней в различных условиях окружающей среды.
Разработанный подразделениями AMCR и EGSB Лаборатории Беркли, RhizoNet легко интегрируется с EcoFAB, гидропонным устройством для визуализации растений in-situ. Улучшая сегментацию корней и оценку биомассы, RhizoNet ускоряет исследования в области продуктивности сельского хозяйства и устойчивости к изменению климата.
Его успех знаменует собой значительный шаг на пути к автономным лабораторным возможностям, призванным упростить экспериментальный анализ и стимулировать будущие достижения в области устойчивого сельского хозяйства и экологических наук.