Корни растений стали изучать с помощью искусственного интеллекта: зачем

Эта инновация, по словам ученых, преодолевает ограничения традиционных ручных методов, предлагая исследователям понять поведение корней в различных условиях окружающей среды.

Разработанный подразделениями AMCR и EGSB Лаборатории Беркли, RhizoNet легко интегрируется с EcoFAB, гидропонным устройством для визуализации растений in-situ. Улучшая сегментацию корней и оценку биомассы, RhizoNet ускоряет исследования в области продуктивности сельского хозяйства и устойчивости к изменению климата.

Его успех знаменует собой значительный шаг на пути к автономным лабораторным возможностям, призванным упростить экспериментальный анализ и стимулировать будущие достижения в области устойчивого сельского хозяйства и экологических наук.