"Король пауэрбанков": представлен походный аккумулятор Xiaomi на 280500 мА·ч

Продукт также обладает высокой совместимостью с различными зарядными интерфейсами и поддерживает до 13 устройств, которые можно заряжать одновременно.

Mijia Outdoor Power Supply 1000 можно подключить к приложению Mijia, чтобы управлять открытием, закрытием и включением любой электрической розетки. Он также может дистанционно контролировать и отображать потребление энергии и оставшуюся мощность в режиме реального времени, а интеллектуальное потребление энергии поможет его контролировать.