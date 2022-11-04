"Король пауэрбанков": представлен походный аккумулятор Xiaomi на 280500 мА·ч

"Король пауэрбанков": представлен походный аккумулятор Xiaomi на 280500 мА·чС таким точно зарядки хватит на всех
Xiaomi выпустила походный аккумулятор Mijia Outdoor Power Supply 1000. За 4499 юаней, около 630 евро, вы получите выходную мощность 1,6 кВт и одновременную зарядку 13 устройств, ах, да. Он вмещает в себя 280500 мА·ч.
Емкость встроенного аккумулятора составляет 280500 мА·ч. Этой мощности достаточно для непрерывной работы в течение примерно 55 минут с подключенным устройством, требующим 1000 Вт.
В этом генераторе используется сертифицированная UL батарея питания, которая может сохранять более 80 процентов мощности после 800 циклов зарядки. В корпус также встроен 21 температурный датчик для обеспечения максимальной безопасности.
Продукт также обладает высокой совместимостью с различными зарядными интерфейсами и поддерживает до 13 устройств, которые можно заряжать одновременно.
Mijia Outdoor Power Supply 1000 можно подключить к приложению Mijia, чтобы управлять открытием, закрытием и включением любой электрической розетки. Он также может дистанционно контролировать и отображать потребление энергии и оставшуюся мощность в режиме реального времени, а интеллектуальное потребление энергии поможет его контролировать.