Наука и технологии
13:39, 04 ноября 2022
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"Король пауэрбанков": представлен походный аккумулятор Xiaomi на 280500 мА·ч

С таким точно зарядки хватит на всех

Xiaomi выпустила походный аккумулятор Mijia Outdoor Power Supply 1000. За 4499 юаней, около 630 евро, вы получите выходную мощность 1,6 кВт и одновременную зарядку 13 устройств, ах, да. Он вмещает в себя 280500 мА·ч.

"Король пауэрбанков": представлен походный аккумулятор Xiaomi на 280500 мА·ч

Емкость встроенного аккумулятора составляет 280500 мА·ч. Этой мощности достаточно для непрерывной работы в течение примерно 55 минут с подключенным устройством, требующим 1000 Вт.

В этом генераторе используется сертифицированная UL батарея питания, которая может сохранять более 80 процентов мощности после 800 циклов зарядки. В корпус также встроен 21 температурный датчик для обеспечения максимальной безопасности.

"Король пауэрбанков": представлен походный аккумулятор Xiaomi на 280500 мА·ч

Продукт также обладает высокой совместимостью с различными зарядными интерфейсами и поддерживает до 13 устройств, которые можно заряжать одновременно.

Mijia Outdoor Power Supply 1000 можно подключить к приложению Mijia, чтобы управлять открытием, закрытием и включением любой электрической розетки. Он также может дистанционно контролировать и отображать потребление энергии и оставшуюся мощность в режиме реального времени, а интеллектуальное потребление энергии поможет его контролировать.

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