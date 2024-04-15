Королевский флот Британии получит лазерное оружие к 2027 году

На что оно способно

Королевский военно-морской флот Великобритании ожидает модернизация, поскольку Министерство обороны (МО) объявило о планах оснастить боевые корабли лазерным оружием DragonFire к 2027 году. Это развертывание, первоначально запланированное на 2032 год, было ускорено благодаря новой модели оборонных закупок.