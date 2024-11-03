Королевский флот Великобритании испытал технологию квантового зондирования

Сотрудничая с британской компанией Aquark Technologies, специализирующейся на квантовых технологиях, ВМС провели испытания компактных систем холодных атомов Aquark, в которых используется уникальный метод лазерного охлаждения.

Этот подход к генерации холодных атомов устраняет необходимость в приложенном магнитном поле, что значительно уменьшает размер, вес, энергопотребление и стоимость датчиков. Холодные атомы охлаждаются лазером до температуры, близкой к абсолютному нулю (-273,15°C), что замедляет их тепловое движение и позволяет точно контролировать их квантово-механические свойства. Технология квантового зондирования позволяет обнаруживать мельчайшие изменения в движении, а также электрические и магнитные поля, собирая данные на атомарном уровне.

Командор Мэтью Стил, глава отдела перспективных технологий Управления главного специалиста по технологиям (OCTO) страны, подчеркнул, что эти достижения обеспечат альтернативные возможности определения местоположения, навигации и времени, что крайне важно для операций в условиях, когда GPS может быть блокирован.