Коронавирус ещё с нами: заводы Apple временно «встали» из-за новой вспышки в Китае

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Коронавирус ещё с нами: заводы Apple временно «встали» из-за новой вспышки в КитаеА вы забыли про него?
Ведущий поставщик Apple, компания Foxconn, была вынуждена приостановить свою деятельность в Шэньчжэне, после того, как китайское власти ввели карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Там закрываются второстепенные предприятия, останавливается общественный транспорт, а жителям советуют не покидать свои дома.
Foxconn заявил в понедельник, что приостановит производство на своих заводах в Шэньчжэне до дальнейшего уведомления местных властей. То есть сколько это продлится, неизвестно.
Не совсем понятно, какие устройства Foxconn производит для Apple на своих двух заводах в Шэньчжэне, но эта компания является крупнейшим производителем iPhone. Новый локдаун увеличивает нагрузку на и без того пострадавшую глобальную цепочку поставок бизнеса Apple.
Напомним, локдаун ввели и в Шанхае.
Источник: Macrumors