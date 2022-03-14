Коронавирус ещё с нами: заводы Apple временно «встали» из-за новой вспышки в Китае

Foxconn заявил в понедельник, что приостановит производство на своих заводах в Шэньчжэне до дальнейшего уведомления местных властей. То есть сколько это продлится, неизвестно.

Не совсем понятно, какие устройства Foxconn производит для Apple на своих двух заводах в Шэньчжэне, но эта компания является крупнейшим производителем iPhone. Новый локдаун увеличивает нагрузку на и без того пострадавшую глобальную цепочку поставок бизнеса Apple.

Напомним, локдаун ввели и в Шанхае.