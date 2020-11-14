Коронавирус может мутировать и начать заражать крыс

Разговоры о такой возможности возникли на фоне истории с норками в Дании. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний подтвердил, что передача коронавируса от норок к людям возможна. А значит, надо рассматривать и другие вероятности.

Штамм, который нашли у норки, содержит изменённый белок, который является целью для разрабатываемых вакцин. Именно поэтому мутации вызывают большое беспокойство. Учёные подозревают, что норки распространяют вирус через капли на подстилках или через пыль, содержащую помёт. Они боятся, что норки стал резервуарами для коронавируса, и призывают наблюдать за другими домашними и дикими животными.